Банк «Уралсиб» снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования в среднем на 0,2—0,7 процентного пункта, говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков.

При сумме кредита до 5 млн рублей на покупку строящегося жилья ставка составляет от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования — от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков банка — от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» («Ипотечные каникулы») от 5 млн рублей — 9,99%, до 5 млн рублей — 10,6% годовых для всех категорий заемщиков.

Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений.

