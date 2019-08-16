Банк «Пересвет» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 434,6 млн рублей в реестр требований кредиторов компании «Астерос», которая была IT-подрядчиком чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Заявление банка суд рассмотрит 1 ноября.

Столичный арбитраж признал «Астерос» банкротом 19 июля.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июне отклонил жалобу «Астерос» на включение в реестр кредиторов долга перед Сбербанком в размере более 2,7 млрд рублей. Компания обжаловала в апелляции определение столичного арбитража от 1 марта. В январе компании и физические лица направили в суд заявления о включении долга перед ними в размере около 33 млрд рублей в реестр кредиторов «Астероса».

Также требования к компании предъявили банк «Российский Капитал», «ВТБ Факторинг», МТС Банк, АО «Олимпийский комплекс «Лужники», Локо-Банк, ФНС и другие.

Компания «Астерос» занималась разработкой концепции безопасности территории спорткомплекса «Лужники» и созданием «чистой» зоны внутри периметра безопасности объекта.