Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по приобретению облигаций Рост Банком «О1 Груп Финанс» на сумму более 22,6 млрд рублей и принял решение применить последствия недействительности взаимосвязанных сделок. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка непрофильных активов.

«Суд восстановил кредитные обязательства «О1 Груп Лимитед» и ФГ «Будущее» перед банком «Траст» в размере 19,6 миллиарда рублей. Суд также принял решение восстановить договор залога ценных бумаг, обеспечивавший обязательства по кредитному договору с ФГ «Будущее», — говорится в сообщении.

В августе 2017 года «О1 Груп финанс» разместила два выпуска облигаций — на 25 млрд рублей и 40 млрд рублей. Рост Банк выкупил облигации на сумму 22,6 млрд рублей. На эти деньги были досрочно погашены кредиты «О1 Груп Лимитед» и фингруппы «Будущее» перед банком.