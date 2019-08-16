Мы считаем это сигналом замедления роста розничного кредитования, поэтому к банковской статистике за июль следует отнестись с повышенным вниманием. Мы ждем понижения ставки ЦБ на заседании 6 сентября, несмотря на то что недавнее ослабление рубля снижает комфортность этого решения.

Рост оборота розничной торговли оказался слабым и составил всего 1,0% г/г, что ниже 1,5% г/г в 2К19 и 1,9% г/г в 1К19: Рост оборота розничной торговли оказался на удивление слабым в июле и составил всего 1,0% г/г, что ниже 1,5% г/г, согласно консенсус-прогнозу. Это также самый слабый показатель помесячного роста с начала этого года; он оказался ниже роста оборота розничной торговли на 1,5% г/г по итогам 2К19 и 1,9% г/г по итогам 1К19. Слабые цифры за июль особенно негативны на фоне повышения оценки роста зарплат за июнь (их номинальный рост, по последним данным, составил +7,7% г/г; реальный – +2,9% г/г) и сильного роста зарплат в июле (номинальный рост – +8,2% г/г и реальный – +3,5% г/г). Безработица оказалась на очень низком уровне 4,5%. Одним из возможных объяснений слабости торговли может оказаться замедление роста розничного кредитования; но банковская статистика за июль пока еще не опубликована и заслуживает самого пристального изучения после того, как будет обнародована.

Инфляция замедлилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, однако риски остаются на повестке дня: Отражая слабость частного потребления, инфляция продолжает замедляться более быстрыми в сравнении с ожиданиями темпами – она составила 4,6% г/г по итогам июля и может замедлиться до 4,5% г/г в августе (в период с 1 по 12 августа дефляция составила 0,1%). В то же время мы не исключаем того, что ослабление рубля с 63,6 руб./$ на 31 июля до 67 руб./$ на сегодняшний день нейтрализует снижение продовольственных цен в августе и предотвратит дефляцию по итогам августа. Дополнительные опасения связаны с тем, что инфляционные ожидания населения показывают слабую чувствительность населения к динамике инфляции и на конец июля сохранялись повышенными (9,4%), не изменившись в сравнении с июнем. Учитывая недавние предложения по увеличению бюджетных доходов за счет повышения экологического сбора с нынешних 2,2 млрд руб. в год до 136 млрд руб. (если эта мера будет реализована, она может вызвать единовременный всплеск роста цен примерно на 0,3-0,5%, по нашим расчетам), складывается впечатление, что ЦБ потребуется больше времени, чем ожидалось изначально, чтобы успокоить опасения домохозяйств по поводу инфляции.

Рост промпроизводства оказался сильным и составил 2,8% г/г в июле, но может разочаровать в августе: В отличие от оборота розничной торговли, рост промпроизводства оказался сильным и составил 2,8% г/г в июле, что очень близко к 3,3% г/г за июнь; в итоге за 7М19 он составил 2,6% г/г. Главным источником устойчивого помесячного роста стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на сильные 2,8% г/г, что немного ниже 3,4% г/г по итогам июня; кроме того, рост в сегменте добычи полезных ископаемых ускорился до 3,0% г/г с 2,3% г/г месяцем ранее. Несмотря на то что рост промпроизводства за июль оказался сильным, сейчас пока не понятно, следует ли это воспринимать как разовый успех, или же рост уже отражает рост госрасходов на нацпроекты. Другой момент связан с тем, что промпроизводство оказывает умеренный эффект на рост ВВП в целом: хотя промпроизводство выросло на 2,6% г/г в 1П19, в том числе на 3,0% г/г в 2К19, Росстат сообщил о росте ВВП всего на 0,9% г/г в 2К19. И последний момент, на который следует обратить внимание связан с тем, что прогноз на август должен оставаться осторожным – в августе этого года на один рабочий день меньше, чем в августе 2018 г., что вынуждает нас ожидать замедления роста промпроизводства до 1,5% г/г.

Мы ждем понижения ставки ЦБ на заседании 6 сентября, но волатильность курса делает это снижение менее комфортным: Слабая динамика оборота розничной торговли может указывать на то, что замедление роста розничного кредитования уже вынудило домохозяйства снизить потребление в пользу обслуживания долгов. Если это действительно так (банковская статистика за июль должна подтвердить наше мнение), мы ожидаем, что ЦБ будет настроен на снижение ставки; мы прогнозируем ее снижение на 25 б. п. на заседании 6 сентября. В то же время особого внимания заслуживает валютный рынок: хотя курс рубля ослаб, как и большинство валют EM, которые потеряли 3-5% с начала августа, из-за его волатильности тон комментария ЦБ может быть более осторожным.