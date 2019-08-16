Рейтинговое агентство АКРА планирует присвоить суверенный рейтинг России, а также другим государствам. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Ранее оно не занималось присвоением суверенных рейтингов.

«На данный момент у АКРА опубликована валидированная и утвержденная методология. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы расширить покрытие суверенных эмитентов кредитными рейтингами АКРА, и считаем это направление одним из приоритетных для агентства. Конкретные даты присвоения рейтингов зависят от многих факторов», — говорится в сообщении.

Суверенный кредитный рейтинг — инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. В 2015—2017 годах S&P, а в 2015—2019 годах — Moody's снижали рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Fitch все это время считало его инвестиционным.

В настоящее время Россия вернула инвестиционный рейтинг у всех трех агентств. В феврале 2018 года S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «BBB-» с «BB+», прогноз стабильный, а в феврале 2019 года Moody's, последним из всех агентств, повысило суверенный рейтинг РФ до инвестиционного «Baa3» с «Ba1» со стабильным прогнозом.

В начале августа 2019 года Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на стабильный.

С 14 июля 2017 года в России для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств — в настоящее время это АКРА и «Эксперт РА».