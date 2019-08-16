Участникам прямого эфира представили интерфейс, новые возможности сервиса, а также рассказали о планах развития приложения совместно с компаниями iSimpleLab и iQStore.

«УРАЛСИБ бизнес-online» — один из наиболее передовых с технологической точки зрения проектов на рынке ДБО. Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» построен в концепции распределенной архитектуры ДБО, где инновационная платформа Abanking отвечает за фронтальную составляющую дистанционной банковской экосистемы, а платформа ДБО iSimpleBank 2.0 от компании iSimpleLab — за backend и промышленное API для фронтального слоя Abanking. Возможности iSimpleBank 2.0 позволяют Банку УРАЛСИБ с легкостью развивать функционал онлайн-услуг, добавляя всё новые сервисы, а также, не отвлекаясь на внутренние процессы платформы ДБО, заниматься развитием возможностей приложения и его удобства для пользователя в дистанционных каналах.

Еще одна особенность « УРАЛСИБ бизнес-online » — чат. Его работу также показали во время онлайн-демонстрации. Реализован этот канал коммуникации с клиентами совместно с еще одной компанией группы iCAM Group — iQStore . А в основу положена платформа iQChannels .

Директор по проектам электронных сервисов Банка УРАЛСИБ Илья Скворцов отметил в демонстрации: «У нас есть банковский чат непосредственно в интерфейсе. Вы можете посмотреть, как он работает, прикрепить документы в сообщении, переписываться с банком в режиме онлайн. Чат находится на главном экране, авторизован и поможет ответить на все вопросы клиента. Сотрудник банка, который ведет разговор в чате, может идентифицировать клиента и, соответственно, предоставить любую информацию».

Поделился спикер и планами развития: «Мы хотим сделать чат, в том числе, и юридически значимым, чтобы отказаться от вереницы электронных писем, переведя общение с клиентом в более оперативный формат чата через мессенджеры или интерфейс мобильного приложения».

Трансляцию можно посмотреть по ссылке .