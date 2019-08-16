Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности предприятия, также, по его мнению, следует законодательно обязать проверяющие организации в постановлении по делу указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу причинения вреда, либо другие причины, которые делают невозможным применение более мягкой санкции, сообщают «Ведомости» .

За последние четыре года число решений о приостановлении деятельности предприятий снизилось вдвое, а частота приостановления деятельности предприятий Ростехнадзором и Роспотребнадзором практически не снижается, что является следствием недостаточно активного перехода ведомств к современным моделям контроля и надзора, в результате вместо системной профилактики должностные лица борются с результатами нарушений, делает вывод Титов и напоминает, что приостановление деятельности означает несколько месяцев простоя и может повлечь срыв в оплате кредитов, неисполнение госзаказа, банкротство, потерю рабочих мест.

Отказ от карательного характера проверок является одним из основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности, по закону, приостановка деятельности применяется лишь в случае угрозы причинения серьезного вреда, есть и разъяснение Верховного суда, который требует указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу; но суды, как правило, подходят к этому формально – отсюда и предложение закрепить такое требование законодательно, поясняет советник уполномоченного Леонид Анучин.

Минэкономразвития, курирующее реформу контрольно-надзорной деятельности, поддерживает необходимость изменения КоАПа в части применения административного приостановления деятельности и будет проводить такой подход в рамках работы по подготовке Минюстом новой редакции кодекса, говорится в ответе ведомства — приостановление деятельности должно стать исключительной мерой.

По словам экспертов, такую инициативу можно только приветствовать, но это станет решением проблемы в случае, если Верховный суд будет последовательно проводить такую политику, настаивая на изготовлении мотивированных решений; по тяжести последствий приостановление деятельности предприятия вполне сопоставимо с арестом.