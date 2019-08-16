Численность занятых в экономике в первом полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн человек.
Снижение численности занятых, происходящее одновременно со снижением численности безработных, может стать фактором, ограничивающим экономический рост России. Об этом говорится в опубликованных в понедельник аналитических материалах Счетной палаты.
«В январе — июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост», — отмечается в отчете.
Так, численность занятых в экономике в первом полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн человек. Численность безработных в указанный период также снизилась в годовом выражении — до 3,5 млн человек (минус 0,2 млн человек). В органах службы занятости в июне 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.
Уровень безработицы в январе — июне 2019 года составил 4,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России, подчеркивают в СП.
Численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 июня 2019 года составила 146,7 млн человек, уменьшившись с начала года на 64,9 тыс. человек). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 64%, уточняют аудиторы.
Нет комментариев