Численность безработных в России, по предварительным данным, в июле 2019 года составила 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% экономически активного населения, говорится в докладе Росстата. По сравнению с июлем прошлого года численность безработных снизилась на 6,6%.

По отношению к июню 2019 года этот показатель вырос на 0,9%.

В качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июле 2019 года, по предварительным данным, составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, отмечает ведомство.