Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, на 01.08.2019 года вырос по сравнению с 01.03.2018 года на 5,6% и составил 75,6 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Основными причинами роста стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 п. п.

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Так, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита зафиксирован в Москве (152,2 тыс. рублей), Московской области (112,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. рублей), Ленинградской области (88,8 тыс. рублей) и Приморском крае (87,8 тыс. рублей).

Наименьшее значение данного показателя было отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. рублей), Алтайском крае (55,2 тыс. рублей), а также в Кемеровской (55,5 тыс. рублей), Оренбургской (58,4 тыс. рублей) и Омской (60,8 тыс. рублей) областях.

Наиболее высокую динамику роста данного индикатора и снижения доступности ипотеки демонстрируют Саратовская (+19,7%) и Самарская (+13,2%) области, Красноярский край (+12,0%), Омская (+11,6%) и Нижегородская (+11,3%) области. Снижение показателя рекомендованного семейного дохода и рост доступности ипотеки демонстрируют Волгоградская область (-11,9%), Хабаровский край (-5,4%), Тульская область (-2,4%) и Республика Саха (-1,9%).