Чистая прибыль группы Росбанка в первом полугодии 2019 года увеличилась на 12% относительно аналогичного периода 2018 года, составив 6 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе Росбанка.

По данным кредитной организации, такой результат, в частности, объясняется ростом чистого операционного дохода от банковской деятельности группы на 13% в первом полугодии 2019 года относительно первого полугодия 2018 года. Наибольший вклад в улучшение показателя внес рост процентного дохода на 14% (процентный доход по кредитам вырос как в розничном, так и в корпоративном бизнесе). Чистый комиссионный доход показал рост на 13% за первое полугодие 2019 года относительно аналогичного периода предыдущего года.

«Операционные расходы группы демонстрируют умеренный рост — на 5,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года, что соответствует уровню инфляции в России», — указывают в Росбанке.

В первом полугодии 2019 года объем выдачи розничных кредитов группы увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Основными драйверами продаж остались автокредиты и ипотека, продемонстрировавшие рост на 41% и 13% соответственно по сравнению с результатами первого полугодия 2018 года. Объемы потребительского кредитования остаются стабильными.

Розничный депозитный портфель вырос на 8% (без учета эффекта переоценки) с начала 2019 года, в частности, за счет увеличения объема срочных депозитов на 15% (без учета эффекта переоценки).

Портфель депозитов корпоративных клиентов вырос за полгода на 21% (без учета эффекта переоценки).

Объем портфеля торгового финансирования увеличился с начала года на 17%.



В группу Росбанка входят одноименный головной банк, Русфинанс Банк, специализирующийся на автокредитовании, и их дочерние общества. В июне Росбанк завершил процесс присоединения дочернего банка «ДельтаКредит» и продолжает развивать ипотечный бизнес под новым названием «Росбанк Дом».