Платежные системы «Мир» , Masterсard и Visa разослали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок, сообщает «Коммерсант» .

Фактически все три платежные системы проявили единодушие только в части операций с недвижимостью и в аптеках. Расхождения в тарифах возникли только в двух категориях — лечебные и образовательные учреждения. Для них «Мир» установил самую низкую комиссию (0,3%), в то время как у международных платежных систем Masterсard и Visa их значения находятся на уровне 0,8–1%. «Межбанковская комиссия — это тонкий инструмент, с помощью которого уравновешиваются интересы всех участников платежной системы — банков-эмитентов, эквайеров и торговых организаций, — пояснили в Masterсard. — Снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг создаст необходимые условия для дальнейшего развития рынка и стимулирования россиян все чаще оплачивать покупки безналично».

«Мы внимательно следим за состоянием платежной индустрии и своевременно реагируем на изменения в ней. С 1 октября 2019 года новые ставки вводятся в действие, — сообщили в НСПК. — Мы рассчитываем, что снижение ставок, особенно в социальной сфере, будет способствовать не только оптимизации нагрузки на торговые предприятия, но и снижению цен для потребителя».

Дополнительным стимулом снижения комиссий при оплате банковскими картами является запуск Системы быстрых платежей (СБП) для граждан в пользу юрлиц. Ожидается, что тарифы будут в пределах 0,2–0,7%, что ниже большинства даже новых пониженных тарифов в классическом эквайринге. «Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через систему СБП значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий по сравнению с традиционным подходом к приему карт», — заявили в банке «Русский Стандарт».