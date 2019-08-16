Банк России установил официальные курсы валют на 20 августа.

Курс доллара повысился на 61,21 копейки, составив 66,6082 рубля (65,9961 рубля на 19 августа). Курс евро вырос на 72,57 копейки до 73,9484 рубля (с 73,2227 рубля на 19 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,84 рубля (плюс почти 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:26 мск стоил 74,19 рубля (плюс 44 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 66,25 до 66,96 рубля за доллар и от 73,5 до 74,35 рубля за евро.