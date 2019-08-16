Национальный банк Таджикистана (НБТ) не подтвердил введение новой национальной системы денежных переводов. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщила руководитель отдела прессы НБТ Мавджуда Хасанова.

«Национальный банк Таджикистана не подтверждает информацию о внедрении новой национальной системы денежных переводов», — сообщила Хасанова. Она добавила, что «НБТ пока воздерживается от комментариев в связи с тем, что данный вопрос находится на стадии рассмотрения». По ее словам, «при принятии соответствующего решения НБТ предоставит более полную информацию».

«В связи с тем, что национальный процессинговый центр находится на стадии разработки, мы не можем предоставить информацию или прокомментировать данный вопрос, — пояснила Хасанова. — В случае успешного завершения механизма разработки данного проекта, Национальный банк Таджикистана, согласно своей коммуникационной политике, подробно проинформирует общественность по данному вопросу».

Ранее 19 августа стало известно, что НБТ вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов, которая ограничит доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана.