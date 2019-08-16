Рост ВВП России в июле 2019 года ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8% в июне, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Август 2019 года» . По итогам января—июля текущего года темп роста ВВП оценивается на уровне 0,9% в годовом выражении.

Как отмечает ведомство, «экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года».

Увеличение экономической активности подтверждается также динамикой ее оперативных индикаторов.

Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (0,5 п. п. в июле) вносит промышленное производство, которое второй месяц подряд демонстрирует уверенный рост (2,8% в годовом выражении в июле после 3,3% в июне). Также положительный вклад внесло ускорение роста сельского хозяйства (до 5,9% в годовом выражении с уровней около 1% в мае–июне).

Другие базовые отрасли (розничная торговля, строительство транспорт) в июле 2019 года демонстрировали сдержанную динамику, отмечает Минэкономразвития.