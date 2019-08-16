Оплата картами «Мир» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов.
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») планирует создать платформу транспортного предпроцессинга, которая позволит осуществлять оплату проезда при помощи платежной карты «Мир» в общественном транспорте любого региона России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Важным направлением работы национальной платежной «Мир» является развитие платформы транспортного предпроцессинга и обеспечение приема бесконтактных банковских карт «Мир» на транспорте. Создание такой платформы позволит оплачивать национальной картой проезд в любом регионе нашей страны, не приобретая местный проездной билет», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в пресс-службе НСПК отметили, что оплата картами «Мир» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты.
Также в НПСК подчеркнули, что развитие платформы транспортного предпроцессинга позволит демонополизировать отрасль.
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