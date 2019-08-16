Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») планирует создать платформу транспортного предпроцессинга, которая позволит осуществлять оплату проезда при помощи платежной карты «Мир» в общественном транспорте любого региона России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Важным направлением работы национальной платежной «Мир» является развитие платформы транспортного предпроцессинга и обеспечение приема бесконтактных банковских карт «Мир» на транспорте. Создание такой платформы позволит оплачивать национальной картой проезд в любом регионе нашей страны, не приобретая местный проездной билет», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в пресс-службе НСПК отметили, что оплата картами «Мир» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты.

Также в НПСК подчеркнули, что развитие платформы транспортного предпроцессинга позволит демонополизировать отрасль.