Газпромбанк начал выдавать потребительские кредиты клиентам без посещения банковского отделения. Для этого достаточно подать заявку в приложении банка «Телекард 2.0», говорится в сообщении кредитной организации.

Ежемесячные платежи по кредиту также можно будет вносить дистанционно.

На данный момент предложение действует для зарплатных клиентов, но скоро такая технология кредитования будет масштабирована на всю клиентскую базу.