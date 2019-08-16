Письменное согласие заемщика на увеличение частоты общения с коллекторами, которое кредиторы в ряде случаев просят подписать при выдаче кредита, не имеет юридической силы и на дает права коллекторским агентствам звонить гражданам чаще, чем положено по закону. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Федеральной службы судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся копию документа.

Ранее комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил письмо директору ФССП Дмитрию Аристову с просьбой проверить информацию о случаях подобных нарушений со стороны кредиторов и в случае ее подтверждения принять меры по борьбе с этими нарушениями.

«Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан — потребителей рынка финансовых услуг, посягает на публичные интересы, умаляет человеческое достоинство должника», — говорится в документе.

В письме также отмечается, что ФССП с 2017 года выявляет случаи, когда микрофинансовые организации пытаются обойти нормы закона о коллекторской деятельности: на этапе выдачи микрозайма они получают письменное согласие заемщика, чтобы коллекторские агентства при просроченной задолженности могли звонить ему чаще, чем это установлено законом. За 2,5 года, по данным ФССП, выявлено более 2,8 тыс. фактов заключения подобного рода соглашений. При этом, как говорится в документе, на эти договоры при возврате задолженностей ссылались как сами МФО, так и привлекаемые для работы с должниками юридические лица, деятельность которых контролирует ФССП.

«Выявлено 792 факта осуществления взаимодействия на условиях, установленных соглашениями и нарушающих требования закона о коллекторской деятельности, по ним возбуждены административные дела. Судами с назначением административного штрафа вынесено 786 решений, пяти организациям вынесены предупреждения, одной объявлено устное замечание», — отмечают в ФССП.

Кроме того, как указано в письме, за неоднократное подобное нарушение требований закона о коллекторской деятельности компании «Константа», «Финколлект» и «Агентство ликвидации долгов» исключены из госреестра юридических лиц, осуществляющих работу по возврату просроченной задолженности.

Поводом для письма сенаторов в ФССП стал в том числе материал газеты «Коммерсант» от 19 июня, где поднимается данная проблема. По информации газеты, в частности, Кредит Европа Банк включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Таким способом банк устанавливает за собой право звонить клиенту при пропуске платежа почти в четыре раза чаще, чем разрешено законом (30 раз в месяц вместо восьми раз), пишет издание.

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Осуществлять коллекторскую деятельность с того момента разрешено только компаниям, включенным в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов России. Закон установил максимальное количество звонков и СМС-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 08:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни — с 09:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

