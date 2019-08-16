Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило четырем региональным банкам РФ — челябинскому Челиндбанку, владивостокскому Примосоцбанку, новосибирскому банку «Левобережный» и татарстанскому «Аверсу» — долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до «BB» с «BB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Повышение рейтингов отражает стабильные финрезультаты банков при сохранении разумных аппетитов к риску и поддержании хорошего уровня ликвидности и капитала. Также повышение рейтингов обусловлено мнением агентства об улучшении операционной среды в России.

В то же время рейтинги учитывают ограниченную долю указанных банков на рынке, несмотря на заметные доли в домашних регионах (около 5% в объеме ссуд, чуть меньше у «Аверса»). Кредитные профили Примсоцбанка и «Левобережного» тесно взаимосвязаны с учетом общих собственников и схожих бизнес-моделей, хотя взаимодействие между ними и общие риски ограниченны. Клиентская база «Аверса» несколько меньше, поскольку он сфокусирован на расчетных услугах для «сестринской» группы «ТАИФ».



«Стабильный» прогноз обусловлен мнением Fitch о том, что показатели всех банков будут оставаться относительно стабильными в среднесрочной перспективе и что возможное умеренное ухудшение их активов будет компенсировано существенным уровнем прибыли до создания резервов без размывания запасов капитала. Также прогноз учитывает стабильные позиции банков по фондированию и достаточные запасы ликвидности.