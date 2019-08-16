Международное рейтинговое агентство повысило рейтинги 21 банка и финансовых компаний после повышения суверенного рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Так, долгосрочный кредитный рейтинг у Сбербанка улучшен до «ВВВ» с «ВВВ-», РСХБ — до «ВВВ-» с «ВВ+», Газпромбанка до «ВВВ-» с «ВВ+», ВЭБа — до «ВВВ» с «ВВВ-», Ситибанка — до «ВВВ» с «ВВВ-», Росбанка — до «ВВВ» с «ВВВ-», Райффайзенбанка — до «ВВВ» с «ВВВ-». По всем рейтингам установлен «позитивный» прогноз.

Также были повышены рейтинги ряда лизинговых компаний — ГТЛК, «Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-Лизинг», «Балтийский лизинг».