Компания Persit Services Inc. подала заявление о признании банкротом председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста до 12 сентября Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка . Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. По их мнению, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрание столь строгой меры пресечения как арест.

«Кредитный договор, заключенный между Антипинским НПЗ и Сбербанком действует, наличие небольшой задолженности по кредитному договору не говорит о наличии мошенничества», — отметила адвокат Оксана Корчагина. «Все что сейчас делается — это попытка подвести под уголовную статью обычные экономические правоотношения. На тот период, который вменяется моему подзащитному, кредит обслуживался, и банк получал проценты», — добавил ее коллега Руслан Коблев.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах НПЗ.