Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову (Vera Jourova).

Еврокомиссар сообщила газете, что к октябрю ЕК представит обновленную методологию для выявления зарубежных юрисдикций, которые не в состоянии устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. По словам Йоуровой, ЕК будет продвигать новый «черный список», используя новую методологию, разработанную в сотрудничестве с властями стран ЕС.

«Государства-члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их недостаточное участие в процессе и недостаточная коммуникация с территориями, которые могут быть включены в список. Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию», — сказала Йоурова.

Еврокомиссар убеждена, что комиссия «правильно сделала, что включила в список Саудовскую Аравию», но предположила, что обновленный список, вероятно, будет включать другую группу территорий и позволит определить так называемый «серый список», в который можно будет включать некоторые юрисдикции, если они будут исполнять европейские рекомендации. «Оценка с использованием новой методологии принесет новый результат», — сказала она.

ЕК в феврале приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма и предложила его на одобрение странам Евросоюза. Совет стран Евросоюза в начале марта отклонил этот список единогласно.