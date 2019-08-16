Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей с 1 октября 2019 года, а остальные банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го. Соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст, сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, Центробанк ранее планировал установить чуть более ранее сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. В июле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор может сдвинуть эти сроки.



Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В-переводов). «Уже осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода», — указывают в ЦБ.

Кроме того, с 1 января 2020 года планируется предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.



С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.