Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, но до сих пор плата за переводы через СБП со счетов и дебетовых карт клиентов не взимается. Появление платных переводов в банке «Ак Барс» могут отложить до 1 января 2020-го, а пока проводится дополнительный анализ рынка и изучаются различные финансовые модели. ЦБ до конца года не взимает комиссию с кредитных организаций, скорее всего, операции будут бесплатны и для клиентов, пояснили в банке. В РНКО «Платежный центр», Альфа-Банке, ВТБ и Тинькофф Банке ответили, что на данный момент операции бесплатны и менять тарифы пока не планируется.

Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций — СКБ-Банке. Переводы до 6 тыс. рублей в день комиссиями не облагаются, а за операции свыше этой суммы взимается 1%, уточнили в пресс-службе.

В ЦБ ранее отмечали, что решение по поводу установления комиссии для клиентов находится в компетенции банков, а не регулятора.

Согласно тарифной сетке регулятора, комиссии за перевод денежных средств для банков-участников системы будут зависеть от суммы операции: от 50 копеек при перечислении до 1 тыс. рублей до 3 рублей при операции от 6 до 600 тыс., рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая оплата в пользу ЦБ удваивается, подчеркнул он. Массово тарифы за перевод появятся в 2020-м году, уверен он. Итоговое решение о величине тарифов будет приниматься в соответствии с рыночной стоимостью и тарифами крупнейших банков, пояснил Заблоцкий.