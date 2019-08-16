Максимальный объем кредита составит 3 млрд рублей.
Банки, готовые участвовать в программе льготного кредитования (до 3 млрд рублей) на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты, согласны выдавать кредиты в том числе на проекты, основанные на зарубежных разработках, но отечественные производители настаивают на полностью российском происхождении продуктов, сообщает «Коммерсант».
Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ 15 августа провел круглый стол, на котором представил модель отбора проектов, использующих сквозные технологии в приоритетных отраслях экономики и претендующих на льготное кредитование. На совещании было одобрено предложение АЦ увеличить максимальный объем кредита до 3 млрд рублей (минимальный составит 25 млн рублей). Ставка обсуждается на уровне — 1–5%.
Активная дискуссия развернулась между представителями банков и разработчиков программного обеспечения (ПО). Банки готовы предоставлять более широкие возможности использования кредита для покупки иностранных технологий и разработок, в то время как отечественные разработчики хотят гарантий того, что заемщик будет использовать только российские продукты.
По словам экспертов, чрезмерная ориентация на отечественный продукт может вылиться в технологическое отставание. Есть сферы, в которых российские продукты сильны, например, это касается антивирусов, но в робототехнике или в управлении производством отечественные разработки отстают, поэтому решения должны приниматься индивидуально для каждой отрасли. Также производить высокотехнологичные продукты в Китае все еще в целом гораздо выгоднее, чем в России, отмечают эксперты.
По словам заместителя директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексея Галюжина, льготное кредитование «сквозных» технологий планируется запустить уже в IV квартале 2019 года, при этом решающая встреча еще впереди, участники продолжат вносить предложения до 20 августа.
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