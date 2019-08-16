Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося банка «Рублев» подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «М.Б.А. Финансы» более 612 млн рублей, сообщает «Коммерсант» . Предварительное судебное заседание назначено на 20 августа, говорится в в картотеке арбитражных дел.

В АСВ сообщили, что «М.Б.А. Финансы» является заемщиком банка «Рублев» по ряду договоров кредитной линии. Конкурсным управляющим было подано заявление в суд о взыскании задолженности в рамках досудебной работы «в связи с неисполнением требования по погашению имеющейся задолженности». «М.Б.А. Финансы» предлагает заключить мировое соглашение. Предложение в настоящее время находится на рассмотрении.

В «М.Б.А. Финансы» отметили, что компания является частью крупной международной группы MBA Consult «и при возникновении каких-либо неблагоприятных ситуаций агентство всегда может рассчитывать на поддержку материнской компании».

По мнению юристов, в рамках мирового соглашения долг может быть прощен полностью или частично, либо установлена рассрочка выплаты. Для АСВ наиболее оптимально, если долг будет выплачен в период до одного года, но, учитывая, что за последний год коллекторское агентство получило убыток, этого не произойдет, поэтому есть вероятность, что мировое соглашение может быть отклонено.

Эксперты считают, что погашать задолженность даже при рассрочке платежа агентство сможет только в случае генерирования высоких финансовых показателей, что маловероятно, поскольку оно специализируется на агентской схеме, маржинальность которой падает уже не первый год. Также один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, указывает, что собственники группы в принципе не заинтересованы в инвестировании в российскую компанию, поскольку планируют развивать бизнес в Азии. «Уже ведутся переговоры, в результате которых агентство может сменить собственника», — добавляет другой собеседник. В «М.Б.А. Финансы» утверждают, что группа активно развивается в Азиатском регионе, но при этом не собирается продавать компании и уходить с российского и европейского рынков, а «только привлекать инвесторов на приобретение портфелей».