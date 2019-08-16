ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении ВЭБа.



«ВЭБ профинансировал на 5,4 миллиарда рублей из средств ФНБ строительство нового аэропорта в Саратове. Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова — Гагарине», — сказано в сообщении.

«Реализация проекта осуществлялась с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозите в ВЭБе», — уточняет пресс-служба.

Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализован с нуля. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа.

В начале этой недели глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым говорил, что ВЭБ запросит средства ФНБ на обновление городского общественного транспорта.