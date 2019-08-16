В мессенджере WhatsApp ввели новую функцию, которая позволяет разблокировать приложение по отпечатку пальца на устройствах с ОС Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.



Около трех месяцев назад функция разблокировки приложения по отпечатку пальца стала доступна пользователям бета-версии iOS, сейчас ею можно будет воспользоваться и на устройствах Android. Нововведение появилось в бета-версии 2.19.221 операционной системы.

Чтобы включить новую функцию, необходимо найти в разделе настроек пункт «Учетная запись» — «Конфиденциальность» — «Отпечаток пальца». Использовать опцию можно как при каждом открытии приложения, так и в том случае, если оно было неактивно.

В конце июля СМИ узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону. Речь идет о создании мультиплатформенной системы, которая позволит получать доступ к своему аккаунту даже при выключенном смартфоне. В частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к Интернету.