Сотрудники УМВД России по Воронежу задержали местную жительницу по подозрению в хищении 2 млн рублей с банковской карты 93-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД России.



«В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении года подозреваемая работала сиделкой у потерпевшего. Имея в своем распоряжении его банковскую карту для покупки продуктов питания и других товаров для нужд пенсионера, ежемесячно похищала часть денежных средств, которые расходовала на личные нужды. Общая сумма похищенного составила около двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Хищение денег обнаружил сын пенсионера и обратился в полицию. Местную жительницу установили и задержали стражи порядка. Она дала признательные показания.

В отношении фигурантки отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.