Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.



Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.

«Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики… Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития», — отмечается в письме.

По данным TN, вечером в субботу Макри встречается с министром финансов провинции Буэнос-Айрес Эрнаном Лакунсой.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до «B-» с «B», а агентство Fitch снизило рейтинг страны до «CCC» с «B», объясняя это ростом политической неопределенности после праймериз.