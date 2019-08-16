В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором. Об этом РБК заявили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

Инцидент произошел на улице Большая Тульская. Уточняется, что 41-летний злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. По словам сотрудников банка, мужчина, угрожая им топором, требовал погасить долговые обязательства по кредиту. После задержания мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.