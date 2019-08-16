Катарская сторона высказала заинтересованность в том, чтобы банк ВТБ пришел на финансовый рынок этой страны, сообщила пресс-служба госбанка в ответ на запрос Reuters.

Ранее ВТБ раскрыл в отчетности, что владеет 19% катарского банка CQUR Bank. Банк зарегистрирован в январе этого года, в июле получил лицензию, но пока не начал проводить операции. ВТБ (19%) и офшор Amathus Investment Fund SPC Ltd (80%) указываются в числе основных акционеров нового банка.

«Для нас (рынок Катара) он является новым, поэтому мы решили заходить на него совместно с другими частными инвесторами. ВТБ приобрел 19% нового катарского банка CQUR Bank, который приступит к работе в ближайшее время», — говорится в ответе.

ВТБ считает, что «рынок Катара и Ближнего Востока потенциально очень прибыльный и интересный, в том числе и для российских компаний». Инвестиции в катарский банк ВТБ оценивает как небольшие — порядка 5 млн долларов, однако кто именно стоит за фондом, владеющим оставшимися 80% акций банка, ВТБ не раскрывает.

«ВТБ и Катар связывает многолетнее тесное сотрудничество, — говорится в ответе пресс-службы банка. — Суверенный фонд Катара (QIA) в 2013 году принял участие в SPO банка ВТБ, став одним из крупнейших зарубежных акционеров банка. У нас накоплен большой опыт проведения совместных сделок с катарскими партнерами. Так, катарский фонд в 2016 году приобрел 24,99% в консорциуме «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей компании аэропорта Пулково».

Однако сотрудничество Катара и ВТБ этим не ограничивается — осенью 2018 года сразу несколько источников рассказали Reuters, что ВТБ предоставил суверенному фонду Катара порядка 6 млрд долларов на приобретение 19,5% акций «Роснефти». ВТБ тогда это отрицал, сейчас пресс-служба банка заявила, что покупка доли в катарском банке «никак не связана с компанией «Роснефть».