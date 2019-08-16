Число участников программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» превысило 40 млн человек. Об этом сообщил Сбербанк , представивший в пятницу результаты анализа предпочтений клиентов по расходованию бонусов.

Общий анализ поведения участников программы лояльности по всей России за последние шесть месяцев показал, что безусловными лидерами по использованию бонусов стали Москва с Московской областью (более 4,7 млрд списаний) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 1,3 млрд списаний). В топ-10 также попали Тюменская область (563 млн списаний), Краснодарский край (561 млн), Свердловская область (510 млн), Татарстан (411 млн), Самарская область (354 млн), Пермский край (352 млн), Нижегородская область (336 млн) и Башкирия (311 млн списаний).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга больше всего бонусов «Спасибо» тратят на кафе и рестораны. Также в двух крупнейших городах России пользуются популярностью категории «электронная коммерция», «одежда и обувь», «аптеки». В Татарстане приоритеты аналогичны, единственное отличие — жители республики охотнее тратят бонусы на АЗС, эта категория — вторая по популярности в регионе.



Во всех остальных регионах основной выбор предпочтений примерно схож: продукты питания, кафе и рестораны, одежда и обувь, e-com, аптеки. При этом категория «АЗС» оказалась на четвертом месте в Тюменской области и на третьем в Пермском крае, а «электроника и бытовая техника» — на пятом по затратам в Свердловской области. У жителей Краснодарского и Пермского краев на первом месте по объемам списаний — категория «одежда и обувь», следует из материалов Сбербанка. В этих же регионах на пятом месте появляются категории детских товаров (Краснодарский край) и товаров для дома (Пермский край). При сравнительно идентичном наборе партнеров во всех крупных регионах участники программы лояльности по-разному тратят свои бонусы, заключают в Сбербанке.