Микрофинансовые организации активизируют самостоятельную работу с просроченной задолженностью — без привлечения профессиональных взыскателей, обратили внимание в Банке России. Как было отмечено на встрече ЦБ с саморегулируемыми организациями микрофинансистов и рядом самих МФО, это может быть результатом влияния на их стратегию и поведенческую модель регулятивных инициатив, введенных в 2019 году.

Встреча была организована представителями службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, уточняет пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают, что микрофинансовые организации формируют существенную долю жалоб, поступающих регулятору от потребителей. На встрече участникам рынка микрофинансирования было рекомендовано обратить внимание на ряд нарушений и недобросовестных практик, выявленных в ходе поведенческого надзора.

Так, представители Банка России обратили внимание МФО на необходимость повысить качество информирования и поддержки потребителей на всех этапах сделки (заключение договора, обслуживание и возврат займа), а также при предоставлении дополнительных услуг исходить из потребностей клиентов. Кроме того, регулятор подчеркнул важность ответственного выбора контрагентов (в случае привлечения профессиональных взыскателей задолженности) и повышения вклада МФО в создание положительной кредитной истории для благонадежных заемщиков. Особое внимание участникам было предложено обратить на повышение значимости передачи данных в бюро кредитных историй, поскольку с 1 октября 2019 года МФО при выдаче займов на сумму более 10 тыс. рублей должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.

«Участникам встречи также были представлены положительные практики в области взыскания задолженности и при реализации МФО дополнительных услуг. Помимо этого, до сведения участников доведена информация о наличии у Банка России полномочий по проведению «контрольных закупок», которые направлены на выявление случаев недобросовестных продаж финансовых продуктов и услуг», — отмечается в сообщении ЦБ.



В заключение регулятор напомнил представителям МФО о применяемых мерах поведенческого надзора при выявлении нарушений и недобросовестных практик, в том числе об имевших место исключениях организаций из госреестра МФО.