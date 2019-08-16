Московский городской суд признал украинского бизнесмена Олега Мкртчана, бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и одного из основателей металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), виновным в мошенничестве в особо крупном размере и одновременно постановил взыскать с него в пользу «дочки» ВЭБа более 198 млрд рублей, сообщает РБК .

«Суд постановил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Кроме того, по ее словам, суд удовлетворил гражданский иск Фонда промышленных активов (организация учреждена ВЭБом, передавшим ей «плохие» долги украинских заемщиков) о взыскании с Мкртчана более чем 198 млрд рублей.

«Сохранен арест на имущество», — добавила Солопова.

Рассмотрение дела Мкртчана, обвинявшегося в мошенничестве при реализации контракта с ВЭБом, проходило в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку его материалам был присвоен секретный статус.

Об аресте Мкртчана стало известно 8 февраля 2018 года: тогда сообщалось, что причиной уголовного дела в отношении Мкртчана стало то, что он привлек несколько кредитов ВЭБа, а более 1 млрд рублей вывел в подконтрольный ему офшор. Однако Сергей Горьков, возглавлявший тогда ВЭБ, утверждал, что «никакой роли ВЭБа» в деле Мкртчана нет.



ИСД был основан в 1995 году в Донецке, он объединял более 40 компаний Украины и других стран. Флагманским активом группы является Алчевский металлургический комбинат, который в ноябре 2017 года перешел под управление властей самопровозглашенной Луганской народной республики. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн тонн стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.