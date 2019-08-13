Углеметбанк снизил процентные ставки по ипотеке, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, оформить «Семейную ипотеку» при рождении второго и последующего ребенка можно от 5,25% годовых. Ставка действует на весь срок кредита.

Минимальная ставка на оформление ипотечного кредита на покупку готового жилья составляет 9,6%, рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5%.

Досрочный возврат кредита возможен с первого месяца кредитования, без взимания дополнительных комиссий.