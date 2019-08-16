Тольяттихимбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для держателей карт Visa, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для совершения покупок требуется авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаза (в зависимости от модели смартфона).

Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно оплатить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Благодаря собственной технологии MST сервис позволяет оплачивать покупки на любых терминалах.