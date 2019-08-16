Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста троим фигурантам дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Сергея Ильичева, Александра Пелипасова и Максима Русакова. Ранее им был продлен арест до 25 октября.

«Суд оставил жалобу их защитников без удовлетворения», — сказали в суде.

Следственный комитет (СК) 27 марта предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр действовал в соучастии с бывшим гендиректором АО «РЭС» Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО «Ру-ком» Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александром Пелипасовым, президентом Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректором группы «Ру-ком» Николаем Степановым и директором по экономике и финансам АО «Рэмис» Галиной Фрайденберг.