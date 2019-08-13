Сибсоцбанк запустил новый вклад «Звонкое лето» .

Сумма первоначального, а также дополнительного взносов — 5 тыс. рублей. Срок — два года. Процентная ставка устанавливается в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной в период действия договора вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

Также предусмотрены расходные операции на сумму от 3 тыс. рублей, при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

«В случае досрочного расторжения договора в период от одного до шести месяцев, пересчет процентов происходит по льготной ставке 3,25% годовых, а по истечении шести месяцев — в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ», — комментирует главный эксперт отдела анализа банковских услуг Юлия Прошина.