Суммарная задолженность по зарплате по итогам июля 2019 года увеличилась на 7,1% (на 182,9 млн рублей) и по состоянию на 1 августа составила 2,75 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу.

Невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится около 1,21 млрд рублей (44,1%) из общей суммы.

«Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1213,9 млн рублей (44,1%), в 2018 году — 697,4 млн рублей (25,3%), в 2017 году и ранее — 841,3 млн рублей (30,6%)», — говорится в сообщении ведомства.

Среди тех, перед кем имеется задолженность по зарплате, 46% составили трудящиеся обрабатывающих производств, 17% — строительства; 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок.

Всего задолженность по зарплате на 1 августа имелась перед 42,5 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности, отметили в Росстате.