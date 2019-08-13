Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до 10,848 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял 12,024 млрд долларов, напоминает РБК . Объем вложений по долгосрочным облигациям вырос до 5,296 млрд долларов, доля в краткосрочных бумагах снизилась до 5,552 млрд долларов.

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. Так, в начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более 90 млрд долларов, а летом 2018 года объем вложений составлял около 15 млрд долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее объясняла сокращение объемов вложений в облигации Казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов.

В 30-ку крупнейших держателей американских облигаций Россия не входит.