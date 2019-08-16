ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 17 августа.

Курс доллара повысился на 10,54 копейки, составив 65,9961 рубля (65,8907 рубля на 16 августа). Курс евро снизился на 23,23 копейки, до 73,2227 рубля (73,455 рубля на 16 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:15 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки и составил около 61,02 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 23 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 73,17 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 65,86—66,07 рубля за доллар и 72,99—73,4 рубля за евро.