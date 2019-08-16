Минздрав рекомендует работодателям организовывать командно-спортивные мероприятия, «физкультбрейки» в рабочее время, а также ввести «Неделю физической активности». Соответствующие рекомендации приводятся в корпоративных модельных программах «Укрепление здоровья работающих», с которыми ознакомился портал «Будущее России. Национальные проекты» (его оператор — ТАСС).

Согласно документу, компаниям необходимо регулярно проводить тестирования на уровень физической активности работников, чтобы можно было выявить менее подготовленных, а в дальнейшем привлекать их к участию в мероприятиях по ее повышению. Министерство также советует работодателям стимулировать сотрудников заниматься спортом, предоставляя им возможность бесплатно или по сниженной стоимости посещать спортивные залы, а также организовывать для них спортивный досуг и различные состязания по командным видам спорта.

Помимо этого министерство предлагает проводить один-два раза в год «Неделю физической активности». В течение недели работники организации смогут принимать участие в викторинах, конкурсах, спартакиадах и велопробегах. На это время они также должны будут отказаться от использования лифтов. По итогам семи дней будут выбраны победители, которых наградят мотивирующими призами.

Предлагается проводить «физкультбрейки» во время рабочего дня. Для этого экспертами разработаны специальные комплексы физических упражнений, направленные на снятие стресса и повышение работоспособности сотрудников. Минздрав также предлагает использовать цифровые технологии, например мобильное приложение «Глобальное соревнование по ходьбе». Оно будет фиксировать количество шагов, пройденных командой из восьми — десяти сотрудников. Задача — набрать больше, чем у коллег.

В документе Минздрава приводятся результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения. Эксперты подсчитали, что отсутствие физической активности является четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности. Отмечается, что если работодатель будет уделять должное внимание физической активности сотрудников, у них повысится удовлетворенность от работы и производительность, снизится индекс массы тела, а показатели здоровья улучшатся.



Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография». Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.