Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает запретить негосударственным пенсионным фондам пользоваться услугами агентов при заключении договоров, а также при оформлении и подаче заявлений о досрочном переходе гражданина к другому страховщику. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на уведомление о начале разработки соответствующих изменений в закон, которое опубликовано в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что пенсионные права застрахованных лиц при досрочном переходе к другому страховщику недостаточно защищены от недобросовестных действий агентов. Так, необходимо пресечь деятельность агентов НПФ по фальсификации документов, подписей, а также не допустить введение граждан в заблуждение при смене страховщика, полагают в Минтруде.

«В этой связи предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, НПФ осуществляют «агрессивные кампании», в том числе через агентов, по обеспечению досрочных переходов в НПФ граждан, а Пенсионный фонд России и застрахованные лица столкнулись с массовыми случаями фальсификации подписей под документами, которые являются основанием для принятия решения об удовлетворении заявлений о переходе. Таким образом, в некоторых случаях перевод средств в НПФ происходит без реального волеизъявления граждан.



Перевод граждан из одного фонда в другой без их согласия является одной из основных проблем российского пенсионного рынка. Если переход осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Россияне из-за досрочной смены НПФ по итогам переходной кампании 2015—2017 годов потеряли в общей сложности 82 млрд рублей инвестиционного дохода.