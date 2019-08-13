Внешний управляющий ООО «Анапский проект» требует привлечь Крайинвестбанк к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 439 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

Компания «Анапский проект» возводила жилой комплекс, но работы остановились в 2016 году — застройщик не выполнил обязательства перед покупателями жилья на 439 млн рублей. В 2018 году в «Анапском проекте» было введено внешнее управление. По мнению управляющего Михаила Кравченко, Крайинвестбанк являлся контролирующим лицом «Анапского проекта» и отдавал распоряжения, обязательные для исполнения застройщиком, поэтому именно на банке лежит ответственность за невыполненные обязательства перед покупателями жилья.

Как следует из материалов арбитражного процесса, Крайинвестбанк инициировал строительство жилого комплекса в Анапе в 2012 году, оформив это решением инвестиционного комитета под председательством гендиректора Крайинвестбанка Сергея Бритвина. В комитет также входили глава департамента внешних активов Александр Пахомов и начальник отдела проблемных активов Игорь Салтыков. Топ-менеджеры Крайинвестбанка поясняли, что строительный проект в Анапе имел целью улучшить финансовые показатели кредитной организации: на балансе банка находились облигации предприятий Краснодарского края, при этом руководство банка знало, что облигации существенно переоценены. Руководство рассчитывало, что прибыль от проектов в Анапе, Геленджике и Туапсе покроет убытки от покупки облигаций.

Кравченко настаивает на том, что на самом деле под видом девелоперского проекта реализовывалась незаконная финансовая схема, при которой банк через подконтрольные структуры использовал счет «Анапского проекта» как транзитный для вывода средств.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, суд должен отказать управляющему, так как в изложенных в заявлении фактах не видно, что банкротство «Анапского проекта» вызвано действиями именно Крайинвестбанка.