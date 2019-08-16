Инвестторгбанк обновил линейку вкладов.

Депозит «Двойная выгода» открывается на 370 дней под 7,65% годовых. Минимальная сумма составляет 100 тыс. рублей. При оформлении инвестиционной или накопительной программы страхования жизни процентная ставка будет увеличена на один процентный пункт. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«ИТБ-Постоянный доход» открывается от 50 тыс. рублей на 370, 720 и 1110 дней. Доходность составит 7,45% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по вкладам со сроком 720 и 1110 дней при хранении до 370 дней — по ставке 0,01% годовых, при хранение 370 дней и выше — по ставке, равной ½ ставки вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«ИТБ-Пополняемый» оформляется на 181, 540 и 900 дней под 7,1% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Возможный дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Депозит «ИТБ-Управляемый» оформляется на 540 дней под 6,85% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Сезонный вклад «Максимальный доход» открывается на 370 дней под 7,75% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Оформить депозит можно до 31 августа.

Процентная ставка по вкладам «ИТБ-Постоянный доход», «ИТБ-Пополняемый» и «ИТБ-Управляемый» будет увеличена на один процентный пункт при наличии пенсионного удостоверения и на 0,1 процентного пункта при открытии онлайн.