Годовая инфляция в Москве в июле по-прежнему оставалась ниже федерального показателя (4,6%) и зафиксировалась на уровне июня — 4,5%. Такие данные приводит со ссылкой на Росстат Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

«Этому способствовало замедление темпов прироста цен на ряд товаров и услуг, в первую очередь сахар (на фоне рекордных запасов прошлого года), а также ЖКУ (в связи с возвратом к двухэтапной индексации). Кроме того, благодаря раннему урожаю в июле текущего года дешевле, чем годом ранее, были яблоки, морковь и свекла, а также мобильные телефоны и телевизоры — в условиях насыщенности рынка», — поясняется в релизе.

В Московской области годовая инфляция снизилась в июле до 4,6% с июньских 4,8%. Замедление инфляции в Подмосковье обусловлено снижением темпов роста цен на услуги и продовольствие. Так, замедление инфляции в сфере услуг Московской области обусловлено распределением индексации тарифов на начало и середину текущего года, в связи с чем рост цен на услуги ЖКХ в июле 2019 года оказался ниже, чем в июле прошлого года. Кроме того, снижению инфляции в области способствовало замедление темпов прироста цен на сахар и некоторую мясную продукцию. Например, замедление темпов прироста цен на мясо птицы связано с ростом предложения в округе на фоне наращивания мощностей региональных предприятий, а также с эффектами базы. В июле 2018 года наблюдался ускоренный рост цен, когда производители начали переносить в потребительские цены возросшие издержки на фоне ослабления рубля и роста цен на зерно (кормовая база).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в июле осталась на уровне июня — 4,7% и была близка к общероссийскому показателю. Стабилизация годовой инфляции в округе обусловлена главным образом сдержанной динамикой потребительского спроса и укреплением рубля с начала года, объясняют в ЦБ.

Годовая продовольственная инфляция в ЦФО в июле зафиксировалась на уровне предыдущего месяца в 5,8%. При этом отмечается замедление роста цен на сахар, картофель и мясные продукты. Вместе с тем установившаяся в центральной части страны холодная и дождливая погода помешала традиционному снижению цен на помидоры и огурцы. Также ускорился годовой рост цен на некоторую молочную продукцию. Это обусловлено ростом издержек производителей в связи с запуском пилотного проекта по обязательной сертификации готовых молочных продуктов посредством системы «Меркурий».

Годовая непродовольственная инфляция в ЦФО в июле составила 4,1%, незначительно увеличившись по сравнению с июнем (4%). Особенно заметный вклад в динамику внесло увеличение темпов прироста цен на моторное топливо, а также на легковые автомобили.

Цены на моторное топливо несколько ускорили рост на фоне окончания действия соглашения между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями о регулировании цен на розничном рынке нефтепродуктов. Ускорение годового прироста цен на легковые автомобили в июле обусловлено ростом стоимости комплектующих для отечественных автомобилей, а также увеличением потребительского спроса как на отечественные, так и на иностранные автомобили.

Вместе с тем в связи с высокой насыщенностью рынка уровень цен на персональные компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры в округе продолжает оставаться ниже уровня цен аналогичного периода 2018 года.

Годовая инфляция на рынке услуг в ЦФО в июле замедлилась и составила 4% после 4,4% в июне. Этому способствовало менее значительное, чем в июле прошлого года, повышение тарифов на ЖКУ — из-за возвращения в 2019 году к двухэтапной индексации. Также влияние на замедление инфляции услуг оказало снижение годовых темпов прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги (проживание в гостинице, доме отдыха и пансионате), что может быть обусловлено эффектом базы (повышенным спросом и уровнем цен в летние месяцы прошлого года в связи с проведением чемпионата мира по футболу). На фоне укрепления рубля с начала года, а также сдержанного потребительского спроса замедлился годовой прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма, добавляют в ЦБ.



В региональном разрезе динамика годовой инфляции была разнонаправленной. Рост годовой инфляции отмечался в Брянской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях, снижение — в Белгородской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской. В Москве, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Костромской областях годовая инфляция сохранилась на уровне прошлого месяца. Годовая инфляция в июле в девяти из 18 регионов ЦФО продолжала оставаться ниже 5%. Наименьший уровень инфляции отмечался в Тверской области — 3,6% (после 4% в июне), а наибольший — в Ярославской области (6,3% в июле после 6,5% в июне).