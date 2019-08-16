Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС .

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», — сказал он.

При этом судья Ирина Вырышева приняла решение не прекращать уголовное дело в отношении Кузнецова по 14 эпизодам, сообщает корреспондент РБК .

Всего ему вменяется 22 преступления. Прекратить большую часть эпизодов дела просили адвокаты экс-чиновника, ссылаясь на истечение сроков давности. Гособвинители возражали, что, начиная с 2008-2009 годов, Кузнецов был в бегах, и течение сроков давности в это время было приостановлено.