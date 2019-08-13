ВТБ приобрел 70% в капитале компании «Мирогрупп Ресурсы». Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что «Мирогрупп Ресурсы» — один из лидеров зернового бизнеса России.

«Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с сельхозпроизводителями — от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, инфраструктурными предприятиями и компаниями», — отмечается в релизе.

«Покупка «Мирогрупп» является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке. Данная трансакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке Российской Федерации и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли. За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям. Такая система позволит снизить риски для всех участников и будет способствовать более эффективной работе с экспортерами, производителями и инфраструктурными компаниями», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



«Участвуя в новом проекте с группой ВТБ, мы получаем возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников. Используя сформированную ВТБ инфраструктуру, мы сможем синхронизировать все элементы торгового цикла, в том числе создавая новые технологические схемы управления экспортной логистикой», — отметил совладелец «Мирогрупп Ресурсов» Андрей Долуда.