Предложение действительно с 15 августа по 30 сентября.
Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Праздничный».
Денежные средства привлекаются на срок от шести месяцев до года. При сумме вклада от 20 тыс. рублей процентная ставка составляет 7%, от 5 млн рублей — 7,1% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
В случае досрочного расторжения договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования.
Предложение действительно в период с 15 августа по 30 сентября.
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